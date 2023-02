Entretien Saïed/ Charfeddine: Les arrestations au centre des discussions

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu au Palais de Carthage, ce vendredi 17 février 2023, Taoufik Charfeddine, le ministre de l’Intérieur, accompagné de hauts cadres de la sécurité.

Cette réunion a porté sur l’avancement des enquêtes sur l’affaire de complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État, où le président de la République a réaffirmé son souci de connaître la vérité complète dans le respect absolu de la loi.

« Toutes les procédures ont été respectées, bien que certains cherchent à trouver des failles pour échapper à la responsabilité et à la reddition de comptes, comme celui qui a prétendu être malade et qui a plaidé la folie lorsque la justice l’a rattrapé », a-t-il dit en substance.

Le président de la République a également confirmé que la liberté d’expression est garantie et qu’il n’y a absolument aucun lien entre ces arrestations et la liberté d’expression, mais plutôt avec « la conspiration, la corruption et l’appropriation de sommes importantes d’institutions bancaires qui ont été distribuées en dehors de tout cadre légal et ont conduit à la faillite de certaines d’entre elles », a-t-il poursuivit.

Le président de la République a souligné que ceux qui prétendent que la liberté d’expression est menacée « soit ne connaissent pas la réalité des dossiers, soit l’ignorent pour nuire à leur pays et à leur patrie et refusent la reddition de comptes que le peuple appelle de ses vœux », pouvait-on lire dans le communiqué de la présidence.

La réunion a également abordé le sujet du renforcement des campagnes contre les spéculateurs, qui selon ses dires sont « les alliés de ceux qui conspirent contre la sécurité de l’État et de la société ».

Le président de la République a salué le rôle historique joué par les équipes chargées de l’enquête, tout en insistant sur le fait qu’il n’y a aucune excuse pour que quiconque ne respecte pas la légitime demande du peuple en matière de justice et de reddition de comptes.

Gnetnews