Dans l’attente de sa prochaine visite en Russie, Tebboune évoque la coopération énergétique avec Poutine

Les relations bilatérales entre l’Algérie et la Russie, et les perspectives de coopération énergétique ont été au centre d’un entretien téléphonique, entre le président algérien, Abdelmajid Tebboune, et son homologue russe, Vladimir Poutine.

Les deux dirigeants ont évoqué la réunion attendue de la haute commission mixte russo-algérienne.

La visite du chef de l’Etat algérien en Russie en Mai prochain a été, également, évoquée, indique un communiqué de la présidence algérienne.

Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’était rendu en Mai dernier en Algérie, où il a été reçu par son homologue algérien, Ramtam Lamamra, et par le président algérien, Abdelmajid Tebboune.

La visite du chef de la diplomatie algérienne visait, selon les observateurs, à se concerter et à coordonner les actions sur le dossier énergétique, à l’heure où les pays européens cherchaient à remplacer le gaz russe, par d’autres marchés gaziers, notamment algérien, du fait de la guerre russe en Ukraine.

Sergueï Lavrov avait déclaré que les relations entre les deux pays reposaient sur la déclaration de partenariat stratégique singée entre les deux présidents en 2001. « Depuis cette date, nos relations se sont intensément développées ».

Ces relations concernent le dialogue politique régulier, le commerce et l’économie, avait-t-il souligné.

« Nous avons des investissements communs, et une action conjointe, dans le cadre des réunions de l’OPEC, du forum des pays exportateurs de gaz, ainsi que des relations techniques et militaires, extrêmement riches », a-t-il confié aux médias.

Vladimir Poutine et Abdelmajid Tebboune devront signer un nouveau document stratégique, conférant un nouvel élan aux relations entre les deux pays, lors de la visite du dernier à Moscou.

Gnetnews