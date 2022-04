Equipe de Tunisie : Le pÃ¨re d’Ismail Gharbi reste prudent

Equipe de Tunisie : Le père d’Ismail Gharbi reste prudent

Dans une interview accordée à MFM, le père du jeune joueur du Paris Saint Germain a déclaré que son fils est sollicité par trois sélection, à savoir la France, la Tunisie et l’Espagne. Ismail Gharbi, qui évolue au PSG aura besoin de temps, d’après son père : « Je rêve de le voir sous le maillot de la Tunisie, mais chaque chose en son temps. Il doit d’abord continuer à travailler pour s’imposer avec son équipe et on verra par la suite ».

GnetNews