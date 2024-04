Tunisie : La rÃ©vision des plans d’amÃ©nagement urbain, la maintenance des routes numÃ©rotÃ©es …au centre la premiÃ¨re confÃ©rence des DREH

Tunisie : La révision des plans d’aménagement urbain, la maintenance des routes numérotées …au centre la première conférence des DREH

Les projets routiers et d’aménagement urbain ont été au centre de la première conférence des directeurs régionaux de l’équipement et de l’habitat de l’année 2024 qui s’est tenue, samedi 27 avril, sous la présidence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri.

Les participants ont planché sur les infractions commises contre le domaine public routier, et ont présenté l’application informatique de l’enregistrement automatique de telles contraventions.

Il a été, par ailleurs, question du suivi du programme de maintenance des routes numérotées, et du budget alloué à cet effet, rapporte le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Les travaux de réalisation des tronçons endommagés des routes numérotées sur 209.1 Km de long, devraient démarrer au mois de Mai, tel que ça été mentionné lors de cette conférence.

Dans le cadre du suivi de la reprise du programme incitatif de maintenance des routes, quelque 193 entreprises, BTP, ont enregistré le renouvellement de leur programme à ce sujet. Les directions régionales de l’équipement et de l’habitat devraient entamer les travaux de maintenance avant la date du 02 Mai 2024.

La réunion a, de surcroit, abordé l’état d’avancement de la réalisation de l’étude et de la révision des plans d’aménagement urbain, en œuvrant à en accélérer la publication, pour leur important rôle en matière d’organisation de l’espace urbain, de relance du développement économique et social, et de réponse aux besoins des habitants, investisseurs, promoteurs immobiliers, et privés, à travers l’octroi des permis de bâtir, et des lotissements.

Il a été convenu de coordonner, davantage, avec les municipalités, en les incitant à élever la cadence d’avancement des plans d’aménagement urbain, et en finaliser l’approbation dans les meilleurs délais.

La ministre de l’Equipement a réitéré l’importance du travail de terrain, notamment, au niveau des régions, ainsi que le rôle du suivi instantané des étapes de mise en œuvre des projets publics, en matière de résolution des problèmes auxquels ils se heurtent, et d’augmentation de la cadence de réalisation.



Gnetnenws