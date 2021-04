ES Sahel-Bouazza : « Nous serons présents à Sfax ce dimanche »

Dans une interview accordée à Foot24, le secrétaire général de l’Etoile Sportive du Sahel, Hammouda Bouazza a déclaré que l’équipe sera présente ce dimanche au stade Mhiri de Sfax pour disputer le match en retard de la 19ème journée de la Ligue 1 Professionnelle qui devrait l’opposer au CS Sfaxien.

Cette déclaration arrive suite à la décision des Noirs et Blancs de ne pas disputer cette rencontre à cause de ses engagements sur le plan continental et le refus de la LNFP de reporter le Clasico contre l’ESS.

GnetNews