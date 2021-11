ES Sahel : Maher Karoui attaque SraÃ¯ri et la DNA

ES Sahel : Maher Karoui attaque Sraïri et la DNA

Furieux après la défaite de son équipe face au CS Chebba, le nouveau président de l’Etoile Sportive du Sahel a déclaré que le football tunisien est malade et que cette situation est orchestrée : « Nous avons été clairement lésés lors du match contre l’Espérance de Zarzis. Cette fois, nous avons payé les erreurs de Youssef Sraïri contre le CS Chebba. L’arbitre nous a privés de deux pénaltys. Nous avons fait savoir notre mécontentement depuis notre match contre le Club Africain et après l’USMo. Là, nous tirons encore une fois la sonnette d’alarme et j’espère que la FTF va réagir. Ce qui se passe est inadmissible. Nous connaissons les résultats des matchs dès la désignations des arbitres ».

