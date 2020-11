ES Sahel : Zied Boughattas vers le championnat égyptien

Le championnat d’Egypte attire de plus en plus de joueurs tunisiens. Le dernier pourrait être le défenseur central de l’Etoile Sportive du Sahel et de la sélection tunisienne, Zied Boughattas. Selon Assarih, le joueur profiterait d’une clause dans son contrat lui permettant de pouvoir changer de club sans contre partie financière.

La destination ? Boughattas est très proche d’Al Masry de Port Saïd. L’accord aurait déjà été trouvé et l’annonce officielle aura lieu dans les prochains jours.

GnetNews