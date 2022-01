ES Tunis : Arrivée de Mohammed Ali Ben Hammouda

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé, ce lundi, l’arrivée du joueur Mohammed ali Ben Hammouda. Ce dernier arrive sous forme de prêt pour les six prochains mois, avec option d’achat. Si le club Sang et or décide de s’attacher définitivement les services du joueur, il signera un contrat de trois saisons.

GnetNews