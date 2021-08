ES Tunis : Chammam, Ben Chrifeya et Ben Hamida prolongent

L’Espérance Sportive de Tunis a trouvé des accords pour la prolongation des contrats du capitaine Khalil Chemmam ainsi que Moez Ben Chrifeya et Amine Ben Hamida.

D’autre part, la direction Sang et Or est en négociations avancées avec des joueurs africains et les accords devraient être annoncés dans les prochains jours.

Quant aux départs, c’est Sameh Derbali, Taha Yassine Khenissi et William Togui qui feront leurs valises.

GnetNews