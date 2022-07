ES Tunis : Décès de l’ex président Aziz Zouhir

Figure emblématique de l’Espérance Sportive de Tunis, Aziz Zouhir est décédé ce dimanche à l’âge de 69 ans. L’ex dirigeant Sang et or avait occupé le poste de président du club Sang et or entre 2004 et 2008, succédant à l’époque à Slim Chiboub. Il avait remporté le doublé en 2006 et la coupe de Tunisie en 2007.

Connu pour son amour inconditionnel à l’EST, au tennis et fan du Milan AC, Zouhir a quitté le parc B en 2009, laissant sa place à Hamdi Meddeb, mais il a toujours supporté financièrement son club de toujours.

Que Dieu le tout puissant lui accorde son infinie miséricorde.

GnetNews