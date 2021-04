ES Tunis : Elyes Chetti vers la sortie ?

Le latéral gauche algérien de l’Espérance Sportive de Tunis serait sur le départ. D’après Assarih, le joueur devrait quitter le parc B suite à une décision du bureau directeur Sang et Or et du staff technique qui auraient opté pour les solutions locales à savoir Houssine Rabiaa et Mohammed Amine Ben Hmida.

Elyes Chetti est encore sous contrat avec l’ES Tunis jusqu’au mois de juin 2022.

GnetNews