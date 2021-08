ES Tunis : Karim LaÃ¢ribi contre attaque

ES Tunis : Karim Laâribi contre attaque

Après avoir sollicité les services de Karim Laâribi, l’Espérance Sportive de Tunis a finalement stoppé la transaction. Officiellement, le joueur a échoué dans les visites médicales à cause d’un problème au niveau du dos. Ce dimanche, l’ex buteur de l’ES Sahel a déclaré au quotidien algérien Al Chourouk que cette raison est tout à fait fausse : « Je suis serein. Je suis physiquement au top et la vraie raison est que les dirigeants de l’EST voulaient que je baisse mes prétentions salariales de 50%, ce que j’ai catégoriquement refusé. Je suis contente de ne pas avoir signé pour le club Sang et Or ».

GnetNews