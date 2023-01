ES Tunis : Le latÃ©ral Zied Mechmoum peut s’en aller

ES Tunis : Le latéral Zied Mechmoum peut s’en aller

Très peu utilisé par Nabil Maâloul, le latéral droit Zied Mechmoum peut finalement partir jouer avec un autre club. L’ex joueur de l’Union Sportive de Monastir n’a disputé aucune rencontre officielle depuis le début de la saison et il a fait savoir à la direction Sag et or qu’il voudrait résilier son contrat et trouver une autre équipe avec laquelle il pourra avoir beaucoup plus de temps de jeu.

Mechmoum mettra définitivement fin à son expérience au parc B avant la fin de cette semaine. Il avait rejoint l’EST durant l’été 2021 et son contrat devait prendre fin en juin 2024.

GnetNews