ES Tunis : Le Zamalek sur Ben Romdhane

Le milieu de terrain de l’Espérance Sportive de Tunis est désormais sur les radars du Zamalek. C’est du moins ce qu’a affirmé l’ex joueur et actuel présentateur Khaled Al Ghandour : « Le club cairote a l’intention de recruter Ramadan Sobhi ainsi que le milieu de terrain Sang et Or. Des négociations officielles vont très bientôt démarrer avec les dirigeants espérantistes pour tenter d’obtenir la signature de Ben Romdhane dès ce mercato estival ».

