ES Tunis : Moussa Konate prend la porte

L’attaquant sénégalais, Moussa Konate ne portera plus le maillot de l’Espérance Sportive de Tunis. Le club Sang et or a décidé de résilier le contrat le liant au joueur, à cause de son manque de rigueur et de son indiscipline. Son poste sera occupé par le nouvel arrivé, Kingsley Eduwo qui s’est engagé avec l’EST jusqu’au mois de juin 2024.

GnetNews