ES Tunis : Yan Sasse, c’est au moins un mois

Le joueur brésilien de l’Espérance Sportive de Tunis a été contraint à quitter le terrain durant le match qui a opposé les Sang et or vendredi à l’US Ben Guerdane. Ce samedi, le staff médical espérantiste a indiqué que Sasse souffre d’une blessure musculaire et qu’il sera indisponible pour une période de quatre semaines, suite auxquelles il subira de nouveaux examens.

GnetNews