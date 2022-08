ES Tunis : Signature du dÃ©fenseur Zinedine Sassi

ES Tunis : Signature du défenseur Zinedine Sassi

L’Espérance Sportive de Tunis vient d’annoncer sur son site officiel, l’arrivée du jeune défenseur central et international tunisien, Zinedine Sassi. Le joueur a signé un contrat de quatre saison avec les Sang et or et il débutera sa nouvelle expérience à partir du lundi prochain. Avant d’arriver au parc B, Sassi a évolué en France avec les jeunes de plusieurs clubs. Le dernier était Guingamp.

Il a aussi participé à la dernière Coupe arabe des nations.

GnetNews