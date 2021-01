ES Tunis : Un jeune international libyen dans le viseur

Après avoir recruté Anis Badri, l’Espérance Sportive de Tunis serait sur les traces d’un international libyen (U20). Il occupe le poste de milieu de terrain offensif et répond au nom de Noureddine Qalib. D’après Assarih, le joueur aurait attiré les regards des dirigeants Sang et Or durant le tournoi de qualification à la CAN U20 disputé dernièrement à Tunis.

GnetNews