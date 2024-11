Espagne : 158 morts dans des inondations historiques, les recherches pour les disparus se poursuivent

L’Espagne est en deuil après les inondations dévastatrices qui ont frappé la région de Valence, causant la mort de 158 personnes, un bilan encore provisoire qui pourrait s’alourdir. Face à cette catastrophe sans précédent, les autorités ont décrété trois jours de deuil national.

La région de Valence a payé le plus lourd tribut, avec 155 décès confirmés. Le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, a déclaré jeudi soir que « des dizaines et des dizaines » de personnes sont encore portées disparues, laissant craindre un bilan plus lourd. « Plus les jours passent, moins il y a d’espoir de les retrouver vivants », a-t-il ajouté.

Le contraste est saisissant : ce jeudi, le soleil est revenu, mais les paysages de destruction témoignent encore de la violence des intempéries. À Paiporta, ville de 25 000 habitants dans la banlieue de Valence, 62 personnes ont perdu la vie, selon la maire Maribel Albalat.

Le Premier ministre Pedro Sánchez, en visite à Valence, a exhorté les résidents à rester prudents. « L’épisode de mauvais temps n’est pas terminé », a-t-il prévenu, conseillant aux habitants de rester chez eux. Une « alerte rouge » avait été lancée pour certaines zones de la province de Castellón, avant d’être abaissée à l’orange jeudi après-midi, signalant un risque moindre.

Pour faire face à la situation, 500 militaires supplémentaires ont été déployés dans la région, portant à 1 700 le nombre de soldats mobilisés. Des milliers de foyers restent sans électricité.

