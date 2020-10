EspÃ©rance de Tunis : Badri proche d’un retour ? La rumeur persiste

Espérance de Tunis : Badri proche d’un retour ? La rumeur persiste

La rumeur du retour d’Anis Badri à l’Espérance Sportive de Tunis refait surface. D’après Akherkhabar, l’international tunisien serait en contacts avancés avec les responsables « Sang et Or » et il pourrait même s’engager en faveur du club de Bab Souika dans les prochaines.

Rappelons que Badri avait rejoint Al Ittihad Djeddah en janvier dernier après trois saisons et demie passées au Parc B.