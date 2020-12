ESS-Vieira : « La défaite contre Soliman ? Ce n’est pas la fin du monde »

L’Etoile Sportive du Sahel a concédé sa première défaite de la saison sur le terrain de l’AS Soliman dans le cadre de la troisième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Interrogé par Kooora, le coach brésilien de l’ESS a déclaré : « Cette défaite n’est pas la fin du monde. Nous avons bien joué tout au long de la rencontre, mais quelques erreurs ont été très bien exploitées par l’adversaire. Ce qui nous a coûtés les trois points. Les changements par rapport aux deux premiers matchs ? Chaque rencontre nécessite une stratégie de jeu et donc des joueurs différents. Pour moi, les jeunes et les cadres se valent. Arab Contractors ? Ce sera un autre adversaire dans un contexte totalement différent. Ce ne sera pas facile et nous allons nous mettre au travail pour obtenir un bon résultat ».

