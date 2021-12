Washington salue le calendrier électoral établi par Kais Saied

Les Etats-Unis ont salué l’annonce d’un nouveau scrutin législatif pour décembre 2022, ainsi que la feuille de route annoncée par Kais Saied, lors d’un discours adressé aux Tunisiens, le lundi 13 décembre 2021.

« Nous accueillons favorablement l’annonce du président Saied d’un calendrier prévoyant une voie vers la réforme politique et des élections parlementaires », a affirmé le porte-parole du département d’Etat Ned Price dans un communiqué publié le mardi 14 décembre 2021. « Nous espérons un processus de réforme qui sera transparent et inclusif de la diversité des voix politiques et de la société civile ».

Rappelons que le président de la République Kais Saied a annoncé une feuille de route pour sortir de la crise politique, lors de son allocution adressée aux Tunisiens le lundi 13 décembre 2021.

Les principales décisions évoquées par le chef de l’Etat, ont concerné notamment le maintien du gel des travaux de l’ARP jusqu’à la tenue des élections législatives anticipées le 17 décembre 2022. Il a aussi annoncé l’organisation d’un référendum le 25 juillet 2022.

Gnetnews