Etats-Unis : Ned Price quittera ce mois ses fonctions de porte-parole du département d’État

Le département d’Etat américain annonce que Ned Price quittera, ce mois-ci, ses fonctions de porte-parole en son sein.

Le chef du département d’Etat américain, Antony Blinken, salue dans un communiqué, « celui qui a souvent été le visage et la voix de la politique étrangère américaine, aux Etats-Unis et à travers le monde », louant son professionnalisme et son intégrité.

« Ned a commencé ses fonctions en tant que porte-parole le 20 janvier 2021. Quelques jours après avoir pris ses fonctions, il a rétabli les points de presse quotidiens du département d’Etat, donnant aux journalistes la possibilité de poser régulièrement des questions difficiles sur notre politique », souligne Blinken.

Ned a aidé le gouvernement américain à défendre et à promouvoir la liberté de la presse dans le monde, et a traité, à travers les plus de 200 briefings qu’il a tenus depuis, les journalistes – ainsi que ses collègues, avec respect, ajoute-t-il.

Antony Blinken dit avoir constamment bénéficié de ses conseils, signalant qu’il continuera à le faire, car Ned Price demeurera au département d’Etat, et travaillera, toujours, pour lui.

Gnetnews