Etoile du Sahel : Boutman et Meziani débarquent

L’Etoile Sportive du Sahel enregistre l’arrivée de deux joueurs algériens. Selon des sources concordantes, Zineddine Boutman, qui vient de résilier le contrat qui le liait au Club Africain et l’ancien milieu offensif de l’Espérance Sportive de Tunis, Tayeb Meziane vont rejoindre le club phare du Sahel.

Le premier s’engagera pour deux ans et demi et le second signera un contrat d’une saison et demie.

