Etoile du Sahel : Iheb Msakni saisit la commission des litiges

Le milieu de terrain, Iheb Msakni, a décidé de saisir la commission des litiges de la Fédération Tunisienne de Football. L’ancien international réclame environ 550 mille dinars de salaires et primes. Selon Hakaekonline, Msakni n’avait pas l’intention de porter plainte mais le mauvais traitement qu’il aurait eu de la part de la direction étoilée lui a fait changer d’avis.

L’ex-joueur du ST et de l’EST a précisé que le bureau directeur ne lui a pas payé le loyer de sa maison à Sousse et qu’il est obligé de faire la navette entre Tunis et Sousse pour s’entraîner.