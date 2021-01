Etoile du Sahel : Wajdi Kechrida partira en juin

La létarél droit de l’Etoile Sportive du Sahel terminera la saison à Sousse, mais fera ses valises dès la fin de la saison. D’après Foot24, Wajdi Kechrida a trouvé un accord avec le club belge d’Anderlecht, qu’il rejoindra à partir de l’été 2021, soit juste après la fin de son contrat avec l’ES Sahel.

Auparavant, le joueur avait été sollicité par Montpellier, mais la direction de Ridha Charfeddine a catégoriquement refusé de le laisser partir. A six mois de la fin de son contrat et sans accord de prolongation, le joueur a exercé son droit de négocier et signer avec le club de son choix.

GnetNews