Ettakatol dÃ©nonce lâ€™atteinte aux libertÃ©s

Ettakatol dénonce l’atteinte aux libertés

Dans un communiqué paru le mercredi 05 février, le conseil national du parti Ettakatol a exprimé sa profonde inquiétude face à la dégradation des libertés publiques et individuelles en Tunisie. Le parti a dénoncé la politique de fermeture et d’immobilisme du pouvoir en place, l’accusant d’orchestrer des procès jugés arbitraires contre des militants politiques, des journalistes et des activistes. Ettakatol a réitéré sa demande de libération des prisonniers politiques et des journalistes détenus, appelant au respect de l’indépendance de la justice.

Le parti a également alerté sur l’exode massif des médecins et des compétences tunisiennes, mettant en garde contre les répercussions de cette fuite des cerveaux sur les services publics. Il a appelé à un dialogue social national impliquant les instances professionnelles concernées afin de trouver des solutions durables.

Sur le plan socio-économique, Ettakatol a réaffirmé son soutien aux diplômés chômeurs et aux travailleurs précaires, plaidant pour leur droit à l’emploi et à la dignité.

Concernant la situation au Proche-Orient, le parti a salué la résistance du peuple palestinien face à l’occupation israélienne et a condamné la politique de destruction systématique menée à Gaza. Il a appelé la communauté internationale à accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire et à entreprendre immédiatement la reconstruction des infrastructures détruites. Ettakatol a également dénoncé les déclarations de Donald Trump, qualifiées de dangereuses, en faveur du déplacement forcé des Palestiniens de Gaza.

Enfin, le parti a réaffirmé son attachement aux droits historiques du peuple palestinien et à la création d’un État indépendant avec Jérusalem comme capitale, conformément aux résolutions internationales.

Gnetnews