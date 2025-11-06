Europa League : Voici les résultats de la quatrième journée
06-11-2025
Voici les résultats complets des rencontres de la quatrième journée de la phase de Ligue de l’Europa League :
FC Bâle 3-1 FCSB
Dinamo Zagreb 0-3 Celta Vigo
Etoile Rouge Belgrade 1-0 Lille
Malmo FF 0-1 Panathinaikos
Midtjylland 3-1 Celtic
Nice 1-3 SC Fribourg
Red Bull Salzbourg 2-0 G.A. Eagles
Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest
FC Utrecht 1-1 FC Porto
Glasgow Rangers 0-2 AS Rome
Aston Villa 2-0 Mac
Betis 2-0 Lyon
Bologne 0-0 Brann
Sporting Braga 3-4 Genk
Ferencvaros 3-1 Ludogorets
PAOK 4-0 Young Boys
Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahce
Stuttgart 2-0 Feyenoord