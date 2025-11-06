Europa League : Voici les résultats de la quatrième journée

Voici les résultats complets des rencontres de la quatrième journée de la phase de Ligue de l’Europa League :

FC Bâle 3-1 FCSB

Dinamo Zagreb 0-3 Celta Vigo

Etoile Rouge Belgrade 1-0 Lille

Malmo FF 0-1 Panathinaikos

Midtjylland 3-1 Celtic

Nice 1-3 SC Fribourg

Red Bull Salzbourg 2-0 G.A. Eagles

Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest

FC Utrecht 1-1 FC Porto

Glasgow Rangers 0-2 AS Rome

Aston Villa 2-0 Mac

Betis 2-0 Lyon

Bologne 0-0 Brann

Sporting Braga 3-4 Genk

Ferencvaros 3-1 Ludogorets

PAOK 4-0 Young Boys

Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahce

Stuttgart 2-0 Feyenoord