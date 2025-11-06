Europa League : Voici les résultats de la quatrième journée

06-11-2025

Voici les résultats complets des rencontres de la quatrième journée de la phase de Ligue de l’Europa League :

FC Bâle 3-1 FCSB

Dinamo Zagreb 0-3 Celta Vigo

Etoile Rouge Belgrade 1-0 Lille

Malmo FF 0-1 Panathinaikos

Midtjylland 3-1 Celtic

Nice 1-3 SC Fribourg

Red Bull Salzbourg 2-0 G.A. Eagles

Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest

FC Utrecht 1-1 FC Porto

Glasgow Rangers 0-2 AS Rome

Aston Villa 2-0 Mac

Betis 2-0 Lyon

Bologne 0-0 Brann

Sporting Braga 3-4 Genk

Ferencvaros 3-1 Ludogorets

PAOK 4-0 Young Boys

Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahce

Stuttgart 2-0 Feyenoord

Fil d'actualités

Ligue 1-J14 : Loucif pour le derby ! Voici les désignations

07-11-2025

Europa League : Voici les résultats de la quatrième journée

06-11-2025

Ligue 1-J13 : L’Espérance gagne et met le CA dos au mur

06-11-2025

Mondial U17 : Les résultats des matchs de jeudi

06-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Ligue 1-J14 : Loucif pour le derby ! Voici les désignations

07-11-2025

Europa League : Voici les résultats de la quatrième journée

06-11-2025

Ligue 1-J13 : L’Espérance gagne et met le CA dos au mur

06-11-2025

Mondial U17 : Les résultats des matchs de jeudi

06-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025