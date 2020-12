Explosions de Beyrouth: Le Premier ministre Diab et trois ex-ministres inculpés

AFP-Le procureur général près la Cour de justice, Fady Sawan, en charge d’enquêter sur la double explosion dévastatrice du 4 août au port de Beyrouth, a inculpé le Premier ministre démissionnaire Hassane Diab et trois anciens ministres de négligence, a indiqué jeudi à l’AFP une source judiciaire. Il s’agit de l’ancien ministre des Finances, Ali Hassan Khalil, et les anciens ministres des Travaux Youssef Fenianos et Ghazi Zeaïter.

M. Diab a démissionné quelques jours après l’explosion, qui a fait plus de 200 morts, mais il continue de gérer les affaires courantes en attendant la formation d’un nouveau gouvernement. La déflagration a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt abritant depuis des années, de l’aveu des autorités, plus de 2.700 tonnes de nitrate d’ammonium sans précaution.