Faouzi Benzarti : « J’ai toujours travaillé avec les moyens du bord »

Vainqueur du Club Africain et nouveau dauphin du championnat, Faouzi Benzarti a affirmé après le match que, comme il l’a toujours, il n’a jamais demandé des changements dans les équipes qu’il a entrainé : « Là où j’arrive, je n’exige jamais des recrutements et je ne révolutionne pas l’effectif. Trois joueurs clé sont partis, mais ce n’est pas un problème. J’ai toujours travaillé avec les moyens du bord et à l’USMo j’étais certain que le potentiel est très bon et on le voit dans les prestations. Le gardien ? Hlaoui est excellent et il mérite une convocation avec l’équipe nationale ».

