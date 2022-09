Ferjani Sassi : « Le Brésil c’est le top ! L’union est notre point fort »

Le milieu de terrain de la sélection tunisienne de football s’est exprimé au terme de la séance d’entrainements du dimanche soir au sujet de la rencontre amicale qui opposera les Aigles de Carthage au Brésil, mardi soir au Parc des Princes à Paris. Ferjani Sassi a déclaré : « Le Brésil, c’est ce qu’il y a de mieux au monde. C’est le top niveau. N’importe quel joueur rêve et espère jouer contre la Seleçao. Nous sommes conscients que nous aurons un adversaire redoutable, mais chaque équipe a des arguments. Notre point fort ? C’est indéniablement l’union et la cohésion du groupe. Je suis convaincu que nous allons réaliser un grand match et honorer le maillot, surtout qu’il y aura des dizaines de milliers de supporters pour nous soutenir ».

