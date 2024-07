Fête de l’indépendance US: Nabil Ammar dénonce le colonialisme et appelle à la justice globale

Le 3 juillet 2024, Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a prononcé un discours à l’Ambassade des États-Unis à Tunis à l’occasion de la Fête de l’Indépendance des États-Unis. En présence de l’Ambassadeur Joey Hood, de Madame Hood, de Sihem Boughdiri Nemsia, Ministre des Finances, ainsi que de nombreux invités, le Ministre a exprimé ses remerciements et ses meilleurs vœux au peuple américain pour cette journée de célébration.

M. Ammar a souligné les liens historiques entre la Tunisie et les États-Unis, rappelant que les deux nations ont été parmi les premières à reconnaître l’indépendance de l’autre. Il a également exprimé la gratitude des Tunisiens pour l’aide américaine après l’indépendance de la Tunisie. Le Ministre a réaffirmé l’engagement des deux pays envers des valeurs communes telles que l’indépendance, la souveraineté nationale, le respect des libertés individuelles et publiques, et la primauté du droit.

Le Ministre Ammar a également mis en avant l’importance du dialogue ouvert et transparent pour rapprocher les positions des deux pays sur des questions internationales cruciales. Il a exprimé son appréciation pour les discussions de haut niveau qui ont eu lieu cette année et la compréhension mutuelle qui en a découlé.

Lors de son discours, M. Ammar a évoqué la lutte contre le colonialisme, le racisme et la quête de liberté et de justice pour tous les peuples comme étant des éléments fondamentaux du partenariat tuniso-américain. Il a également lancé un appel pour l’arrêt immédiat des violences contre le peuple palestinien et pour la reconnaissance de ses droits historiques et politiques, soulignant que cela est dans l’intérêt de tous.

En conclusion, le Ministre a encouragé le développement des relations économiques entre la Tunisie et les États-Unis, mentionnant le rôle clé des Tunisiens résidant en Amérique dans ce processus. Il a également annoncé la tenue du Forum National des Compétences Tunisiennes à l’Étranger en août prochain, invitant les participants à renforcer les liens économiques entre les deux nations.

Le discours s’est terminé par des vœux de célébration et une affirmation de l’amitié durable entre la Tunisie et les États-Unis.

Gnetnews