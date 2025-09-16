Fin de la prolongation des contrats CIVP : la direction de l’ANETI explique les raisons

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), Hatem Dahmane, a annoncé ce mardi 16 septembre 2025 que la prolongation des contrats d’initiation à la vie professionnelle (CIVP) ne sera plus appliquée à partir du 1er octobre prochain.

Invité sur les ondes de la radio nationale, Dahmane a précisé que l’évaluation menée par l’agence a montré qu’une durée de stage d’un an suffit pour acquérir les compétences et l’expérience nécessaires. Selon lui, 80 % des bureaux de l’emploi ont confirmé que la deuxième année de ce contrat n’a aucun impact significatif sur l’intégration des chercheurs d’emploi.

Le responsable a rappelé que l’objectif du dispositif CIVP est de faciliter l’insertion des jeunes dans le marché du travail en leur offrant de véritables opportunités d’emploi stable. Dans ce sens, il a insisté sur l’importance d’aligner les programmes de l’État avec les évolutions de la législation. La révision du Code du travail, qui limite désormais la période de stage à six mois et proscrit le travail précaire, ne permet plus de maintenir la prolongation des CIVP sur deux années dans une seule entreprise.

Toutefois, Dahmane a précisé qu’un chercheur d’emploi peut toujours bénéficier d’un CIVP de 24 mois, à condition d’effectuer ses stages dans plus d’une institution.

Par ailleurs, le directeur général de l’ANETI n’a pas écarté la possibilité d’une révision à la hausse de la prime mensuelle attribuée aux bénéficiaires. Actuellement, elle s’élève à 200 dinars pour les diplômés de l’enseignement supérieur et les titulaires d’un brevet de technicien supérieur, et à 150 dinars pour les autres niveaux d’instruction ou de formation.

Enfin, Dahmane a indiqué que l’agence réfléchit à de nouveaux projets destinés aux étudiants au sein même des universités, afin de les rapprocher davantage du marché du travail, sur le modèle de ce qui est déjà appliqué dans les centres de formation professionnelle. L’objectif affiché est de réduire la durée de chômage après l’obtention du diplôme.

