Tunisie : Le Parc du Bélvédère renoue avec les Floralies du 12 au 29 Mai

Dorénavant considéré comme un événement incontournable des journées printanières de Tunis, les Floralies reviennent dans leurs 25ème édition, du 12 au 29 mai. Cette foire dédiée aux amoureux de la nature et surtout des plantes a pris ses quartiers en plein cœur du Parc du Bélvédère.

Comme à l’accoutumée, c’est l’Association des Amis du Belvédère, en partenariat avec la municipalité de Tunis, qui s’est chargé de l’organisation de ce point de rencontre entre passionnés de jardinages et professionnels du secteur venus des quatre coins de la Tunisie.

Les principaux objectifs de cet événement sont de faire connaitre les plantes horticoles, aromatiques et médicinales, d’initier le grand public au jardinage et à l’aménagement des jardins, de mettre en relation les amateurs de jardinage et les producteurs et enfin d’animer le parc du belvédère et sensibiliser les citoyens à sa protection et à sa sauvegarde.

Une vingtaine de pépiniéristes du monde horticole et arboricole sont venus exposer. Ainsi, vous pourrez découvrir des plantes, fleurs, arbres fruitiers et décoratifs, cactées, plantes médicinales, plantes aromatiques ou encore des plantes exotiques.

L’an dernier, lors de la précédente édition, nous avions rencontré Saoussen Smaali, diplômée en master de biotechnologie végétale, elle a monté sa propre pépinière dans le ville de Ezzahra, dans la banlieue Sud de Tunis. « Nous avons commencé depuis une journée et déjà les visiteurs sont au rendez-vous. L’ambiance est meilleure que l’an dernier car la pandémie de Covid-19 a quasiment disparu », nous dit-elle.

Elle explique par ailleurs que la demande des clients s’oriente de plus en plus vers les variétés qui dégagent des ondes positives. « Après les deux ans que nous venons de passer, les tunisiens ont de plus en plus envie d’avoir des plantes chez eux. Ils ont raison car la nature est synonyme de vie », affirme-t-elle. Ainsi, les bambous sont devenus très à la mode dans les intérieurs. Elle souligne également que les plantes avec des fleurs de couleurs sont souvent demandés afin d’apporter un peu plus de gaité.

Hormis les fleurs, des artisans céramistes ont fait spécialement le déplacement afin de faire découvrir leurs nouveautés. Ainsi, vous aurez un large choix de pots de fleurs pour les intérieurs et également les jardins. Ali Noureddine est le représentant d’une société de poterie artisanale originaire de la ville de Moknine. Cette ville est connue et reconnue pour la qualité de ses céramiques. « Nous avons deux types de céramiques. Celle à base d’argile traditionnel de couleur blanche et celle appelée terraocotta, de couleur brique faire à base d’un argile importé du Portugal et de haute qualité ».

Pour ce qui est des prix, ils restent très intéressant puisqu’ils varient entre 5DT et 65DT.

Sur un autre stand nous avons été attirés par un commerçant qui propose un tout nouveau style de pots. Des pots ornés de carreaux de mosaïques. Cette idée a été initiée par Mr Hedi Darwiche, originaire de la ville d’El Jem, connue pour son Colisée et ses fresques en mosaïque.

Pour lui, il s’agit là de faire revivre l’histoire antique de la Tunisie. « Nous travaillons avec des jeunes femmes que nous avons formé à l’art de la mosaïque. Tout est fait à la main et la matière utilisée est le marbre ». Des pots ressemblant à des œuvres d’art à un prix raisonnable, puisqu’ils vont de 40DT pour un petit modèle à 270DT pour un grand.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus une reportage consacré aux Floralies.

Wissal Ayadi