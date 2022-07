Footballdatabase : L’Espérance garde sa cinquième place africaine

Le célèbre site, Footballdatabase a dévoilé le classement des clubs africains pour le mois de juin. L’Espérance Sportive de Tunis garde sa cinquième place avec 1583 points. Les Sang et or se placent derrière le TP Mazembe, Mamelodi Sundowns, le Wydad de Casablanca et Al Ahly qui occupe la tête de ce classement avec 1671 points.

Les autres clubs tunisiens ? L’Etoile est quatorzième. Le CS Sfaxien est dix-neuvième. Le Club Africain occupe la 34ème place et l’Union Sportive de Monastir est 39ème.

GnetNews