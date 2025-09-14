France-L1-J04 : Le PSG enchaîne face à Lens

14-09-2025

Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire solide de 2-0 contre le RC Lens lors de la 4ème journée de Ligue 1 au Parc des Princes. L’homme du match a été Bradley Barcola, auteur des deux buts de son équipe, le premier d’une belle frappe lointaine et le second grâce à un tir précis de l’extérieur de la surface.

Malgré un match maîtrisé et une performance offensive convaincante, les Parisiens ont connu une soirée difficile avec les sorties sur blessure de plusieurs joueurs clés, dont Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in et Lucas Beraldo. Cette victoire leur permet de conserver la tête du championnat.

Fil d'actualités

Serie A-J03 : Modric porte le Milan face à Bologne

14-09-2025

La Liga-J04 : Le Barça écrase Valence

14-09-2025

Hand-ball-J05 : Les résultats des matchs de dimanche

14-09-2025

Ligue 1-J05 : CA-CSS sans vainqueur !

14-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Serie A-J03 : Modric porte le Milan face à Bologne

14-09-2025

La Liga-J04 : Le Barça écrase Valence

14-09-2025

Hand-ball-J05 : Les résultats des matchs de dimanche

14-09-2025

Ligue 1-J05 : CA-CSS sans vainqueur !

14-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025