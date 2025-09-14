France-L1-J04 : Le PSG enchaîne face à Lens

Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire solide de 2-0 contre le RC Lens lors de la 4ème journée de Ligue 1 au Parc des Princes. L’homme du match a été Bradley Barcola, auteur des deux buts de son équipe, le premier d’une belle frappe lointaine et le second grâce à un tir précis de l’extérieur de la surface.

Malgré un match maîtrisé et une performance offensive convaincante, les Parisiens ont connu une soirée difficile avec les sorties sur blessure de plusieurs joueurs clés, dont Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in et Lucas Beraldo. Cette victoire leur permet de conserver la tête du championnat.