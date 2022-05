France : Macron prononce un discours au 1er Conseil des ministres du gouvernement Borne, une première dans la 5ème république

Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé ce lundi 23 Mai, que son nouveau mandat sera celui de « la continuité et de la nouveauté ».

Dans une allocution prononcée, à l’occasion de la réunion du premier Conseil des ministres du gouvernement d’Elisabeth Borne, dont la composition a été annoncée vendredi dernier, Macron a indiqué que le nouveau gouvernement est celui de l’action. « C’est un gouvernement dont la mission est d’agir au service de nos compatriotes, de rassembler et d’unifier notre pays ».

Il s’agit aussi « d’agir dans un contexte inédit où la guerre revient en Europe », a souligné Macron, en allusion à la guerre en Ukraine.

Le gouvernement qui comprend « des figures de la société politique et la société civile, œuvrera à consolider ce qui a été fait, tout en amorçant une action nouvelle », a indiqué le président français qui vient d’être reconduit à la tête de la France, pour un second quinquennat.

Entouré par Bruno Le Maire, maintenu à Bercy en tant que ministre de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, et de Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, il a ajouté que son 2ème mandat « n’est pas pour faire et défaire, c’est bâti sur un socle solide, celui d’un bilan », a-t-il dit, prônant « une action nouvelle sur le fonds et la forme, à l’aune de défis nouveaux ».

Le but est de réaliser le projet, sur la base de la devise de la France : liberté, égalité, fraternité, ainsi que laïcité, a-t-il fait valoir.

C’est la première fois qu’un président français de la 5ème république, se prononce dans un discours à l’ouverture d’un conseil des ministres, lequel a été retransmis en direct par les chaines françaises d’informations continues.

Gnetnews