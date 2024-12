Gafsa : Inauguration du Centre de Design et d’Innovation en Industries Traditionnelles

Le lundi 2 décembre 2024, le ministre du Tourisme, M. Sofiane Tekaya, accompagné du gouverneur de Gafsa, M. Slim Frouja, a inauguré le Centre de Design et d’Innovation en Industries Traditionnelles, situé au sein du Centre des Industries Traditionnelles de la région.

Un espace pour valoriser les talents locaux

Lors de son allocution, M. Tekaya a souligné l’importance de ce centre, qui apportera une valeur ajoutée significative au secteur des industries traditionnelles à Gafsa. Il a précisé que cette initiative constitue une opportunité pour les jeunes artisans de développer leurs compétences, d’accéder à des formations spécifiques, et d’être accompagnés dans la commercialisation, la vente et l’exportation de leurs produits.

Le ministre a également décrit le centre comme une véritable pépinière de projets et d’innovation, conçue pour encourager les vocations artisanales, moderniser le secteur et promouvoir les créations locales sur le marché national et international.

Une vision intégrée pour les industries artisanales

S’inscrivant dans le cadre du programme « Tunisie Créative », mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) avec le soutien financier de l’Union européenne et de l’Agence italienne pour le développement industriel, ce projet vise à renforcer l’innovation, la recherche et le renouvellement des produits artisanaux tout en stimulant leur promotion.

Le ministre a également mis en lumière les richesses culturelles, historiques et naturelles de Gafsa, tout en saluant l’expertise des artisans locaux. Il a rappelé que ce secteur contribue activement à réduire le chômage grâce à sa capacité à créer de nombreux emplois, directs et indirects, en lien avec d’autres secteurs comme le tourisme, l’agriculture, la culture, et le commerce.

Visite à la grotte berbère de Djebel Sened

En marge de cette inauguration, M. Tekaya et le gouverneur de Gafsa ont visité la grotte berbère du village de Djebel Sened. Un exposé sur l’histoire de ces grottes a été présenté, accompagné d’un projet visant à transformer le village en une destination touristique de premier choix. Les propositions incluent l’aménagement des sentiers menant aux grottes, la sécurisation des abords avec des murs de protection et le raccordement du site au réseau de communication.

Gnetnews