Gaza: Des frappes israÃ©liennes font plusieurs victimes, dont des enfants et des femmes

Gaza: Des frappes israéliennes font plusieurs victimes, dont des enfants et des femmes

Les raids israéliens ont de nouveau frappé la bande de Gaza dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 mars 2025, causant de nombreuses pertes humaines, principalement parmi les femmes et les enfants, selon l’agence palestinienne WAFA.

Des bombardements ont touché plusieurs zones du territoire. À Khan Younès, un raid aérien sur une maison du quartier de Maan a fait plusieurs morts et blessés. Six autres Palestiniens ont été touchés par des frappes visant plus de cinq véhicules civils dans différents quartiers de la ville.

Dans le centre de Gaza, au camp de Nuseirat, au moins deux femmes ont été tuées et plusieurs personnes blessées après une frappe aérienne sur un appartement résidentiel. Quatre autres Palestiniens, réfugiés sous une tente dans la zone d’Al-Sawarha, ont également été blessés par une attaque israélienne.

À Gaza-ville, une petite fille a perdu la vie et plusieurs autres personnes ont été blessées lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des habitations civiles dans le quartier de Zaytoun, à l’est de la ville.

Ces nouvelles attaques interviennent après la reprise des opérations militaires israéliennes la semaine dernière, mettant fin à un cessez-le-feu de deux mois qui avait débuté le 19 janvier dernier. Bien que cet accord prévoyait une suspension des hostilités, Israël a continué ses bombardements sur plusieurs zones de la bande de Gaza, faisant de nouvelles victimes et renforçant son blocus, plongeant la population dans une crise humanitaire sans précédent.

Gnetnews