GenÃ¨ve: La Tunisie plaide pour une traitÃ© international de prÃ©paration et de rÃ©ponse aux pandÃ©mies

Genève: La Tunisie plaide pour une traité international de préparation et de réponse aux pandémies

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a prononcé un discours au nom de la Tunisie lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé, actuellement en cours à Genève, Suisse.

Ali Mrabet a souligné l’importance des défis sanitaires mondiaux auxquels les États membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’efforcent de répondre, notamment par l’adoption du 14e programme de travail de l’OMS pour la période 2025-2028. Il a également évoqué les négociations en cours concernant un traité international de préparation et de réponse aux pandémies, ainsi que la révision du Règlement sanitaire international. Par ailleurs, il a abordé les urgences sanitaires internationales, avec un accent particulier sur la situation dans les territoires palestiniens occupés.

Le ministre de la Santé a réitéré la position ferme de la Tunisie en faveur d’un cessez-le-feu, de l’accès des aides humanitaires au peuple palestinien et de la levée du blocus injuste qui lui est imposé.

Ali Mrabet a également exprimé l’engagement de la Tunisie à promouvoir les valeurs universelles nobles et à parvenir à la création d’un traité international de préparation et de réponse aux pandémies, initiative lancée par le Président de la République, Kaïs Saïed, et plusieurs autres dirigeants mondiaux durant la pandémie de Covid-19.

En conclusion, le ministre de la Santé a exhorté l’Assemblée mondiale de la Santé à adopter le projet de résolution proposé par la Tunisie, la France, la Norvège, le Brésil, la Thaïlande et la Slovénie, portant sur le « renforcement de la participation communautaire dans le secteur de la santé et du bien-être ». Ce projet de résolution s’inspire des recommandations du guide de l’OMS sur la participation communautaire, en tenant compte des expériences pionnières de plusieurs États membres, dont la Tunisie.

