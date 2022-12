Ghazi Chaouachi appelé à se présenter devant la justice

Le bureau régional de l’Ordre des avocats de Tunis a informé l’avocat et secrétaire général du parti Attayar (Courant démocrate), Ghazi Chaouachi, qu’il sera traduit devant le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis.

Une décision de justice prise en vertu du décret 54 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de la communication.

L’affaire concerne des propos que Chaouachi aurai tenu dans les médias, dans lesquelles il aurait accusé la ministre de la Justice, Leïla Jaffel, d’intervenir dans les affaires judiciaires en exerçant des pressions sur les magistrats.

De son côté, dans un post Facebook, Ghazi Chaouachi a indiqué que « la ministre avait déposé un plainte sans motif convaincant », l’accusant « d’abus de pouvoir » et de « vouloir éliminer ses adversaires politiques », pouvait-on lire.

La parti, Attayar, dont il est le secrétaire général a aussi réagit à cette plainte. « Le parti soutient son secrétaire général, ainsi que tous les femmes et hommes tunisiens victimes de harcèlement judiciaire, de violences policières et d’abus économiques et sociaux. Le parti condamne la suppression systématique des libertés et de la violation des droits par Kaïs Saïed et son entourage », lit-on dans un communiqué publié par le Courant démocrate.

Gnetnews