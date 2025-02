GlobalNet Business Event 2025 : Cybersécurité et innovation à l’honneur

C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée la 8ème édition de Gnet Business Event, l’événement annuel incontournable de GlobalNet Business, les 1 et 2 février à l’hôtel « Les Orangers Garden » à Hammamet.

Durant un weekend inoubliable sous le signe de l’innovation, du partage et de la convivialité, les clients de GlobalNet Business ont pu découvrir les dernières nouveautés et tendances autour de la cybersécurité et du cloud. Au programme : un séminaire sur le « Managed SOC », la nouvelle offre phare de 3S & GlobalNet, couronné par une soirée prestige avec dîner et remise des prix. Les convives ont pu découvrir, le lendemain, le Gnet Business Fest : un tout nouvel espace dédié à la créativité et à la détente, …

Cette année encore, les professionnels de GlobalNet Business ont eu le plaisir de réunir leurs clients et partenaires les plus fidèles dans un cadre exceptionnel afin de leur faire découvrir les dernières tendances du marché et bénéficier des conseils d’experts.

« La cybercriminalité dans le monde a atteint rien qu’en 2024, un chiffre record de 10 500 milliards de dollars » (Adel Dahmani, DGA du groupe 3S)

Lors du séminaire intitulé « Protecting your business : Keys to effective cybersecurity”, Adel Dahmani, DGA du groupe 3S, est revenu sur les avantages du SOC face à des menaces cybercriminelles et à l’augmentation des attaques cybercriminelles.

« Aujourd’hui, la priorité des DSI est la sécurité et la migration vers le cloud. De ce fait, les entreprises Tunisiennes peuvent faire appel à des SOC managés pour gérer la sécurité de leur infrastructure IT de bout en tout . « Les attaques sont devenues très nombreuses. En effet, la cybercriminalité dans le monde a atteint rien qu’en 2024, un chiffre record de 10 500 milliards de dollars. Ces chiffres sont équivalents à la troisième économie après les Etats-Unis et la Chine » a-t-il martelé.

Selon le responsable, 3% des entreprises estiment qu’elles ont les ressources nécessaires pour se protéger alors que n’importe quel objet connecté est susceptible de devenir une source d’attaque, d’où le terme « surface d’attaque » qui est devenue de nos jours considérable dans les entreprises.

Après avoir donné un ordre d’idées de ces attaques, M. Dahmani a précisé qu’en moyenne, 12% des budgets informatiques étaient alloués à la sécurité et 51% augmentent ce budget après avoir subi une attaque. Des attaques devenues très avancées, notamment grâce à l’intelligence artificielle, le phishing, le déni de service, etc.

« Tous ces équipements (smartphones, pc, clés usb, …) doivent être protégés via des outils spécifiques comme les EDR, NDR, XDR, VMS, SIEM…Il est donc impératif de faire fonctionner tous ces logiciels de sécurité et applications, en toute harmonie et d’en tirer profit grâce au service SOC », a souligné Mr Dahmani.

L’approche spécifique du SOC

Nabil Zakraoui, Directeur Presales GlobalNet Business, a de son coté, rappelé la stratégie de GlobalNet en tant que MSSP, et ce depuis plusieurs années. Il a aussi présenté en détail les aspects techniques et organisationnels de la nouvelle offre SOC et les différentes solutions de sécurité managées de GlobalNet.

Il a déclaré à cette occasion : « Toutes ces surfaces sont source d’attaques et nous, en tant qu’acteur MSSP, sommes en mesure de vous assurer plusieurs dispositifs de sécurité par rapport aux différentes portes d’entrée des cyberattaquants.

Samy Ben Naceur