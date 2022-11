Grand match de la Tunisie ! Nul équitable avec le Danemark

La sélection tunisienne de football obtenu le point du match nul (0/0) au terme d’un gros match disputé face au Danemark à Doha pour le compte de la première journée du Mondial 2022. Le groupe des Aigles de Carthage a répondu présent sur le plan mental et technique. Un peu moins physiquement, surtout lors de la dernière demie heure pendant laquelle les Vikings ont littéralement assiégé notre moitié de terrain et ont failli trouvé le but à deux reprises : tête plongeante de Christensens à quelques centimètres de la ligne, mais le ballon échous sur le poteau. Et tir tendu d’Eriksen qui trouve une claquette magistrale de Dahmen.

En première période, les joueurs de Kadri était plus frais et entreprenants. Surpris, les Danois voyaient une déferlante blanche arriver de tous les côtés du terrain. Le premier avertissement vient de Jebali. Servi par Abdi dans le dos de la défense, le buteur tunisien va jusqu’au bout, mais il partait quelques centimètres plus en avant que le dernier défenseur. Annulé.

L’occasion la plus franche arrive quelques minutes après. Le même Jebali reçoit un ballon entre les lignes de Msakni, mais l’attaquant préfère lober Schmeichel. Ce dernier se rappelle des exploits de son père et son reflexe de la main supprime la joie du but à Jebali et à tout un peuple.

A la reprise, les Tunisiens étaient physiquement atteints. En face, il n’y avait pas une foudre de guerre, mais c’était costaud. Kadri réagit. Ben Slimane, Aidouni et Drager out. Khenissi, Sassi, Sliti et Majbri In. La défense prend un peu plus d’air, mais devant, il n’y a pas d’idées claires. Le Danemark, presse et asphyxie la défense tunisienne. Un but est annulé à Lisens pour hors jeu. Après un nombre incalculable de corners, Meriah touche le ballon des deux mains. Le VAR demande à Cesar de vérifier. Les Tunisiens retiennent leur souffle. Le Mexicain décide que c’est involontaire. C’était le dernier frisson du match. Et maintenant, l’Australie.

