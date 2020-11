Grand-Tunis : Encore une fois, les intempÃ©ries mettent Ã  nu une infrastructure dÃ©faillante

Grand-Tunis : Encore une fois, les intempéries mettent à nu une infrastructure défaillante

Les intempéries ont fait d’importants dégâts dans plusieurs régions de la Tunisie. Effondrement d’un pont à l’entrée de la région de Oued Zaytoun (Béjà), écroulement d’un toit d’une maison à la Médina de Tunis, causant la mort d’une femme, les routes ont été inondées et la circulation perturbée ainsi que les bouchons se sont accumulés…

Des quartiers entiers sous l’eau, des stations de métro et des gares inondées, des voitures submergées par des rivières de boue.

En quelques heures, 80 mm de pluie ont été suffisants pour engloutir certaines zones dans le Grand Tunis, dimanche 22 novembre 2020.

En effet, des précipitations diluviennes qui ont été enregistrées tout le long du weekend. Les températures ont été en baisse sensible atteignant les 16 degrés sur le nord et le centre ouest, selon l’Institut national de météorologie (INS).

Avec une infrastructure défaillante, une mauvaise préparation à ces intempéries, ainsi qu’une absence de la gestion et de la prévention contre les catastrophes, les Tunisiens revivent chaque année, le même état de panique avec les premières gouttes qui s’abattent sur leurs villes.

Dans un quartier résidentiel de Riadh Al Andalous (Ariana) où les pluies ont atteint les 70 mm, plusieurs égouts sont bouchés obligeant ainsi les habitants à enlever les couvercles de canalisation pour dégager le surplus de l’eau accumulée.

Cet égout situé devant une cafétéria du coin, a entravé le passage des voitures, qui risquent également de tomber dans le trou.

Pour éviter la catastrophe, le propriétaire de la cafétéria dont l’entrée est condamnée par cet incident après chaque pluie, nous a révélé qu’il a appelé l’Office nationale de l’assainissement (ONAS) pour réparation, mais en vain. Ils sont débordés…

Ceci est le cas de plusieurs quartiers de l’Ariana. A la cité El Milaha, les routes qui entourent le rond–point menant d’un sens à la cité Ennasr et dans un autre sens à l’Ariana, ont été détériorées. Les fortes précipitations ont causé l’affaissement du sol.

Des trous qui retiennent l’eau entouraient désormais ce carrefour, entretenu il y a quelques mois.

Pour éviter les fosses, les conducteurs circulent désormais en contresens, en violant ainsi le code de la route, et en risquant également une collision avec d’autres véhicules.

Par ailleurs, depuis le début des intempéries, les internautes ont dénoncé sur les réseaux sociaux l’état déplorable dans lequel leurs quartiers se sont retrouvés. Ils ont partagé des vidéos montrant d’impressionnants dégâts, notamment au niveau des quartiers d’el-Mourouj et Ibn Sina (Cabaria), Montplaisir et du Centre Urbain Nord (Tunis), qui ont été submergés par les eaux, et sérieusement touchés.

Selon l’Institut nationale de météorologie, les précipitations devraient se poursuivre jusqu’à mardi 24 novembre 2020 dans les larges zones du pays. En revanche, les intempéries qui balaient la Tunisie depuis samedi dernier, devraient régresser à partir du mercredi 24 novembre.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi