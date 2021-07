Grand-Tunis : Interdiction de la circulation des vÃ©hicules du 10 au 12 juillet (gouverneurs)

Grand-Tunis : Interdiction de la circulation des véhicules du 10 au 12 juillet (gouverneurs)

Les gouverneurs du Grand-Tunis ont décidé hier une interdiction de la circulation des véhicules, tous types confondus, dans les quatre gouvernorats (Tunis, Ariana, Ben Arous et la Manouba), à partir du samedi 10 juillet 2021 à 5h du matin jusqu’au lundi 12 juillet 2021 à la même heure (5h).

Lors de leur réunion la veille et après avoir évalué la situation épidémique, les 04 gouverneurs du district du Grand-Tunis ont excepté de cette décision les cas urgents, les citoyens concernés par la vaccination, et la nécessité du travail.

Sont également autorisés à se déplacer, les étudiants, les enseignants universitaires, le cadre administratif, les employés des universités et facultés, dans le cadre des examens universitaires, ainsi que les cadres éducatif et administratif, et les employés des centres d’examen nationaux…

Les moyens de transport en commun devront être exclusivement empruntés par les cas précités, annoncent les quatre gouverneurs dans un communiqué conjoint.

Ils appellent également à aménager des points de vente ouverts des moutons de sacrifice, répondant aux protocoles sanitaires, en coordination avec les autorités locales et régionales, en les soumettant à un contrôle continu (Santé, Commerce, Agriculture…).

Les nouvelles mesures portent également sur la suspension des marchés hebdomadaires pendant la période allant du 07 au 14 juillet, inclus.

Les décisions annoncées par les quatre gouverneurs dans leur communiqué conjoint du 30 juin, dont l’interdiction de la circulation de et vers le Grand-Tunis restent en vigueur.

La commission régionale des gouverneurs du Grand-Tunis (Tunis – Ariana – la Manouba et Ben Arous), restent en état de réunion permanente, pour assurer le suivi de la mise en exécution de ces mesures, et prendre les dispositions requises, si nécessaire.

