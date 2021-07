Grand-Tunis : La SONEDE annonce une coupure d’eau jeudi dans plusieurs cités de l’Ariana

La société nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux (SONEDE) annonce des perturbations et coupure d’eau, demain jeudi 29 juillet à partir de 10 heures, à la Cité el-Ghazala, la cité de la Santé, la cité des journalistes, Riadh al-Andalous et à la rue des télécommunications.

La SONEDE impute cette coupure aux travaux menés par la STEG, le jour même, ce qui engendrera l’arrêt de la station de pompage approvisionnant le réservoir principal d’el-Ghazala.

L’eau sera rétablie progressivement le même jour au soir, après la fin des travaux et le rétablissement du Courant à ladite station de pompage.

Gnetnews