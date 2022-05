Grand-Tunis : L’échangeur reliant la X20 et la X 3 complètement ouvert à la circulation

L’échangeur reliant la route X 20 à la rocade X 3 (gouvernorat de l’Ariana) vient d’être ouvert, dans ses différentes composantes, à la circulation.

Dans le cadre de ce projet, un pont surplombant le croisement de la route X 20 et la route X 3 et un pont au-dessus de la X 20, pour la liaison entre les Jardins d’El-Menzah 1 et 2, ont été érigés, indique le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

Une artère a été aménagée au niveau de la X 20 pour relier Jardins d’El-Menzah II à la cité du bien-être (Rafaha), ajoute la même source.

Le projet comporte, également, la construction de deux édifices supérieurs au-dessus du bassin de collecte des eaux pluviales, pour organiser le trafic entre la X 20 et la X 3.

Un tunnel de 320 m de long, dont 170 mètres couverts a été construit, ainsi que des croisements et des artères latérales.

Des espaces verts, trottoirs et des cours d’eau pluviales ont été aménagés, et l’éclairage public a été installé, selon la même département.

Ce projet permettra de faciliter le trafic routier entre la X 20 et la X3 et les cités avoisinantes, et est de nature d’améliorer la liaison entre Jardins d’El-Menzah I et II.

Gnetnews