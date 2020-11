Grève des agents de la TRANSTU les 9 et 10 novembre

Les agents de la TRANSTU ont annoncé le maintien de la grève prévue pour les 9 et 10 novembre.

Cette annonce a été faite après l’échec de la réunion de conciliation tenue ce vendredi 6 novembre entre l’autorité de tutelle et la centrale syndicale.

Leurs principales revendications concernent notamment « l’absence de conditions minimales de sécurité et de santé pour les agents de la TRANSTU dans un contexte épidémique de plus en plus grave », a souligné le secrétaire général de l’Union régionale du travail de Tunis, Farouk Ayari.

Ce dernier a également dénoncé « la dégradation du parc de la société et son incapacité à suivre le rythme de la demande croissante des transports publics dans le Grand Tunis ».

Gnetnews