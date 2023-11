Guerre Hamas-Israël: Accord en cours pour la libération d’otages sous l’égide du Qatar et des États-Unis

Sous la médiation du Qatar et des États-Unis, un accord potentiel pourrait conduire à la libération d’environ cinquante otages, sur un total d’environ 240. En contrepartie, une pause de l’opération militaire israélienne de quatre à cinq jours serait instaurée, et le même nombre de femmes et d’enfants palestiniens détenus dans des prisons israéliennes serait libéré.

Les négociations visent à établir un accord intérimaire prévoyant la libération immédiate d’une cinquantaine d’otages en échange d’une suspension de l’opération militaire pour une durée d’au moins quatre à cinq jours. Simultanément, ces otages seraient libérés en échange du même nombre de femmes et d’enfants palestiniens actuellement détenus dans des prisons israéliennes, conformément aux demandes du Hamas.

L’accord envisage également une interruption temporaire des combats pour permettre un renforcement significatif des efforts humanitaires, notamment par le point de passage de Rafah en provenance d’Égypte.

