Guerre Israël-Hamas : le Conseil de sécurité de l’ONU soutient le plan de trêve américain

Le Conseil de sécurité de l’ONU a apporté son soutien au plan de trêve proposé par les États-Unis pour mettre fin au conflit entre Israël et le Hamas. La résolution, adoptée le 10 juin 2024 avec 14 votes favorables et une abstention de la Russie, presse le Hamas d’accepter un cessez-le-feu et un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, ainsi que la libération de certains otages.

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont voté au siège de l’ONU à New York sur cette résolution rédigée par les États-Unis. La diplomatie américaine a mené une campagne intensive pour promouvoir ce plan. Le texte, approuvé par Israël, appelle également le Hamas à accepter et appliquer les termes de la trêve immédiatement.

Le plan en trois phases prévoit un cessez-le-feu initial de six semaines, un retrait israélien de Gaza, et la libération d’otages et de prisonniers.

L’ambassadeur algérien, Amar Bendjama, a exprimé que ce texte offre une lueur d’espoir aux Palestiniens.

Le Hamas a réagi favorablement à la résolution et s’est dit prêt à coopérer pour entamer des négociations indirectes. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, est retourné au Proche-Orient pour promouvoir le plan.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a salué ce vote, le qualifiant de pas dans la bonne direction. Cependant, la Russie a critiqué la résolution, affirmant qu’elle donne carte blanche à un plan dont les détails ne sont pas entièrement connus.

Depuis octobre 2023, le Conseil de sécurité a eu du mal à trouver une position unifiée sur le conflit au Proche-Orient, avec plusieurs projets de résolution bloqués par des vetos. La nouvelle résolution précise que le cessez-le-feu se maintiendra aussi longtemps que les négociations se poursuivront et s’oppose à toute modification démographique ou territoriale de Gaza.

